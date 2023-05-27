ГУР: Під час рейду в Бєлгородську область була зібрана важлива для розвідки інформація

Але там не стали розповідати деталі.

Представника ГУР МО Андрій Юсов розповів, що під час операції російських повстанців у Бєлгородській області була зібрана інформація, яка є важливою для української воєнної розвідки. Та в ефірі проєкту "Новий відлік" розвідник зауважив, що деталі розголошувати не будуть, інформує ZN.ua.

ГУР: Під час рейду в Бєлгородську область була зібрана важлива для розвідки інформація
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При цьому Юсов таки схарактеризував частину даних, відзначивши, що "король - голий". Очевидно, що йдеться про виснаження силового апарату російського президента Владіміра Путіна й вразливість Росії до внутрішніх ударів.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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