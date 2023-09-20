Бербок прокоментувала ситуацію в Нагірному Карабасі: "Обіцянка Баку утриматися від воєнних дій була порушена"

За її словами, Азербайджан має негайно припинити обстріли та повернутися за стіл переговорів

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок, на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, закликала Азербайджан виконувати свої обіцянки щодо утримання від воєнних дій у Нагірному Карабасі. Про це повідомляє Укрінформ, інформує ZN.ua.

Бербок прокоментувала ситуацію в Нагірному Карабасі:
© МЗС України

"В останні кілька днів відбулися інтенсивні дискусії між ЄС і США з Вірменією та Азербайджаном щодо деескалації. Обіцянка Баку утриматися від воєнних дій була порушена. Азербайджан має негайно припинити обстріли та повернутися за стіл переговорів", – зазначила очільниця німецького МЗС

Бербок назвала новини з Нагірного Карабаху драматичними.

За її словами, протягом останніх кількох тижнів всі залучені сторони працювали, щоб забезпечити гуманітарний доступ до людей у Нагірному Карабаху. Останнім часом було досягнуто невеликого прогресу, тому тим гіршою є ця ескалація насильства.

Глава дипломатії ФРН сказала, що захист цивільного населення в Нагірному Карабаху є, серед іншого, завданням російських військових, які там дислокуються.

Вона додала, що міцний мир між Азербайджаном і Вірменією може бути досягнутий тільки за столом переговорів.

Нагадаємо, високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявляв, що Європейський Союз засуджує військову ескалацію в районі Нагірного Карабаху, висловлює жаль щодо загиблих і закликає негайно припинити бойові дії, зокрема поточні з боку Азербайджану. Необхідне відновлення мирного процесу.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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