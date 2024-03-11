Бербок зацікавила ідея з круговим обміном Taurus'ами з Британією

Вона наголосила, що така концепція обміну озброєнням є винаходом ФРН.

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Міністр закордонних справ Британії Девід Камерон запропонував відправити в Україну додаткові далекобійні ракети Storm Shadow в обмін на отримання від Німеччини Taurus. Такий варіант позитивно оцінила його колега з ФРН Анналена Бербок, зауваживши, що вона відкрита до пропозиції кільцевого обміну, інформує ZN.ua .

"Обмін кільцями був, так би мовити, німецьким винаходом, — сказала Бербок, повідомляє видання Der Spiegel. — Це був би варіант. І ми робили це деякий час тому з іншим матеріалом".