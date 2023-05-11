Україна вже використовує надані Британією танки Challenger 2 – Воллес

За словами британського міністра оборони, на нашій території уже перебувають усі обіцяні Лондоном танки.

Українські військові вже отримали від Великої Британії всі танки Challenger 2, які були нею обіцяні, та почали застосовувати їх, заявив міністр оборони держави Бен Воллес, відповідаючи на запитання депутатів у нижній палаті парламенту Сполученого Королівства, інформує ZN.ua .

Фото ілюстративне © Міністерство оборони Великої Британії

"Я знаю, що всі наші танки прибули в країну. Танки – вони всі перебувають у країні. Вони (українці – ред.) пройшли навчання, тренування як тут (у Британії – ред.), так і потім в Україні. І я знаю, що українські війська вже використовують їх", – сказав він.

За словами Бена Воллеса, наші захисники вже позитивно оцінили можливості переданих Challenger 2.

Міністр не уточнив, яку саме кількість танків отримала Україна, однак раніше повідомлялося, що Британія готова надати нашій державі 28 одиниць такої техніки.