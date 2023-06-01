Ми не можемо говорити про членство України у НАТО в розпал війни – Бербок

Водночас глава німецького МЗС вкотре нагадала про "відкриті двері" Альянсу.

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок перед неформальною зустріччю глав МЗС країн-членів НАТО в Осло заявила, що вступ України до Альянсу неможливий, поки триває війна. Про це повідомляє видання Spiegel, інформує ZN.ua.

Ми не можемо говорити про членство України у НАТО в розпал війни – Бербок
© МЗС України

Бербок зазначила, двері Альянсу відчинені для прийняття нових членів. Це стосується насамперед Швеції, але також і України.

"У той самий час зрозуміло також, що ми не можемо говорити про нове членство в розпал війни", – додала вона, коментуючи членство нашої держави у Альянсі.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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