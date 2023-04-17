G7 має довести Путіну, що він не досягне цілей в Україні навіть через виснаження та втому – Бербок

Глава німецького МЗС бере участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн G7.

Очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що «Велика сімка» повинна довести російському президенту Владіміру Путіну неможливість досягнення поставлених ним цілей у війні проти України, передає «Укрінформ», інформує ZN.ua.

G7 має довести Путіну, що він не досягне цілей в Україні навіть через виснаження та втому – Бербок
© МЗС України

«Як кризова команда в тривалій місії, G7 минулого року протиставляла російській агресії навпроти один бар'єр за іншим: зимовою допомогою для людей в Україні, антиросійськими санкціями та обмеженням цін на нафту. За нашої підтримки Україна вистояла проти російської енергетичної війни та зимового наступу», – заявила Бербок, яка бере участь у зустрічі голів МЗС «Великої Сімки».

За словами німецької міністерки, під час зустрічі в Японії представники країн «Великої сімки» підтвердять і посилять свої зобов’язання.

«Наразі йдеться про те, аби показати Путіну нашу рішучість щодо того, що він не досягне своїх цілей також через виснаження та втому», – заявила Бербок.





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