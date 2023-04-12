Польща будує фрегати спільно з Британією

Частину деталей для майбутніх бойових кораблів виготовляють на польських підприємствах.

Польські підприємства беруть участь у будівництві британських фрегатів нового покоління. Верфі Польщі будують блоки корпусу для фрегата Type 31, а остаточне складання відбувається на заводі компанії "Babcock в Шотландії. Про це пише видання The Telegraph, інформує ZN.ua.

Польща будує фрегати спільно з Британією
© НикВести

Англійське медіа наголошує, що ця угода може суперечити планам британського уряду. Відомо, що Лондон планував поставити Type 31 у центр відродженої британської суднобудівної промисловості та оновити Королівський флот за рахунок завантаження замовленнями британських підприємств.

Своєю чергою у Babcock заявляють, що Польща відповідає лише за “дуже невеликий” за ціною відсоток робіт. Головна мета такої співпраці – допомога Варшаві з підготовкою до будівництва бойових кораблів такого класу самостійно.

“Збірка та інтеграція всіх військових кораблів Type 31 відбуватиметься в Росайті, і це нормальна практика – отримувати компоненти для військових кораблів із глобального ланцюжка поставок”, – сказав представник міноборони Великої Британії.

Наразі невідомо, яку частку зварювальних і будівельних робіт передали Польщі, але про участь Варшави у будівництві складових частин корпусу майбутніх британських фрегатів стало відомо минулого року, хоч і без конкретних деталей.


Віталій Кононученко, ZN.ua





Интересные новости
Арешт Трампа став його передвиборчою рекламою – AxiosАрешт Трампа став його передвиборчою рекламою – Axios
У Словаччині розгорнули комплекс ППО SAMP/TУ Словаччині розгорнули комплекс ППО SAMP/T
Росіяни втрачають інтерес до Криму — КулебаРосіяни втрачають інтерес до Криму — Кулеба
Туреччина замовить нові фрегати для своїх ВМСТуреччина замовить нові фрегати для своїх ВМС
Китайська армія вчиться брати Тайвань в оточення – Міноборони ТайванюКитайська армія вчиться брати Тайвань в оточення – Міноборони Тайваню
Блок рекламы


Похожие новости
Відносини між політичними спільнотами повинні регулюватися не силою зброї – Папа РимськийВідносини між політичними спільнотами повинні регулюватися не силою зброї – Папа Римський
Європа та Китай мають спільно взаємодіяти заради припинення війни в Україні – Мінекономіки ІспаніїЄвропа та Китай мають спільно взаємодіяти заради припинення війни в Україні – Мінекономіки Іспанії
Польща продовжить розбудовувати інфраструктуру НАТО — МоравецькийПольща продовжить розбудовувати інфраструктуру НАТО — Моравецький
Індія закупить системи ППО та протикорабельні комплекси, розроблені спільно з РосієюІндія закупить системи ППО та протикорабельні комплекси, розроблені спільно з Росією
Туреччина замовить нові фрегати для своїх ВМСТуреччина замовить нові фрегати для своїх ВМС
Польща отримала партію ПТРК, які були розроблені спільно з КБ "Луч"Польща отримала партію ПТРК, які були розроблені спільно з КБ "Луч"
Польща відмінить спрощене ввезення домашніх тварин із України: названо датуПольща відмінить спрощене ввезення домашніх тварин із України: названо дату
Румунія модернізує авіацію спільно з ІзраїлемРумунія модернізує авіацію спільно з Ізраїлем
На тлі російської загрози Польща розбудовує найпотужнішу в Європі сухопутну армію – The TelegraphНа тлі російської загрози Польща розбудовує найпотужнішу в Європі сухопутну армію – The Telegraph
Польща передасть Україні 10 танків Leopard 2 цього тижняПольща передасть Україні 10 танків Leopard 2 цього тижня
Последние новости
Подгружаем последние новости