Польща будує фрегати спільно з Британією

Частину деталей для майбутніх бойових кораблів виготовляють на польських підприємствах.

Польські підприємства беруть участь у будівництві британських фрегатів нового покоління. Верфі Польщі будують блоки корпусу для фрегата Type 31, а остаточне складання відбувається на заводі компанії "Babcock в Шотландії. Про це пише видання The Telegraph , інформує ZN.ua .

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Англійське медіа наголошує, що ця угода може суперечити планам британського уряду. Відомо, що Лондон планував поставити Type 31 у центр відродженої британської суднобудівної промисловості та оновити Королівський флот за рахунок завантаження замовленнями британських підприємств.

Своєю чергою у Babcock заявляють, що Польща відповідає лише за “дуже невеликий” за ціною відсоток робіт. Головна мета такої співпраці – допомога Варшаві з підготовкою до будівництва бойових кораблів такого класу самостійно.

“Збірка та інтеграція всіх військових кораблів Type 31 відбуватиметься в Росайті, і це нормальна практика – отримувати компоненти для військових кораблів із глобального ланцюжка поставок”, – сказав представник міноборони Великої Британії.

Наразі невідомо, яку частку зварювальних і будівельних робіт передали Польщі, але про участь Варшави у будівництві складових частин корпусу майбутніх британських фрегатів стало відомо минулого року, хоч і без конкретних деталей.