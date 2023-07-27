CNN: Росія будує у себе завод з виробництва іранських "Шахедів" і він може мати значний вплив на війну

"Цей завод дозволить Росії отримувати в рази більше дронів-камікадзе, ніж це є можливим зараз через постачання з Ірану".

CNN: Росія будує у себе завод з виробництва іранських
© Getty Images

Будівництво заводу іранських безпілотників Shahed, якими Росія регулярно обстрілює територію нашої держави, дозволить країні-агресору мати у себе набагато більші запаси цього типу зброї, що "значно вплине" на війну. Про це повідомляє CNN, інформує ZN.ua.

Як зазначають аналітики ЦРУ, цей завод дозволить Росії отримувати в рази більше дронів-камікадзе, ніж це є можливим зараз через постачання з Ірану. Очікується, що завод добудують на початку 2024 року.

Представник американського розвідувального відомства, на умовах анонімності розповів, що Ірану вигідно постачати Росії озброєння, оскільки так він демонструє покупцям зі всього світу її можливості.

Повідомляється, що всього Іран поки що передав Росії понад 400 безпілотників Shahed 131, 136 і Mohajer, цей запас вже майже повністю вичерпався.

ЦРУ також підкреслило, що Росія може отримати від Ірану і нові дрони - Shahed 101 - така версія менша і легша, ніж ті БПЛА, які вже отримала країна-агресор.

"Існує ймовірність того, що Іран може почати постачати Shahed-101 до Росії. Вони компактніші і їх легше транспортувати", – додали аналітики видання.

Раніше постійна представниця США Лінда Томас-Грінфілд заявляла, що п'ять країн, в тому числі Україна, звернулись до генсека ООН із заявою провести розслідування військової співпраці Ірану і Росії, зокрема, щодо передачі дронів, у порушення резолюції РБ ООН 2231.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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