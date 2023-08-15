МЗС: Розміщення військ ПВК "Вагнер" у Білорусі Польща інтерпретує як подальший сигнал ескалації

Заступник глави дипломатичного відомства також висловив занепокоєння проблемою Сувальського коридору, що відділяє Білорусь від території Калінінградської області Росії.

МЗС: Розміщення військ ПВК
© Wagner group

Заступник міністра закордонних справ Польщі Аркадіуш Мулярчик заявив, що розміщення "вагнерівців" на території Білорусі можна розцінювати, як подальші кроки ескалації. Про це повідомляє Bild, інформує ZN.ua.

"Потенційні супротивники мають зрозуміти, що будь-яке порушення територіальної цілісності та безпеки одного з членів НАТО спричинить рішучу реакцію з боку всіх держав Альянсу", – зазначив Мулярчик.

Він також висловив занепокоєння проблемою Сувальського коридору, що відділяє Білорусь від території Калінінградської області Росії.

"Це одне з найбільш вразливих місць на території НАТО та ЄС. Забезпечення безпеки в Сувальському коридорі, а також стійкість до гібридних загроз має фундаментальне значення для НАТО і безпеки в Європі, особливо якщо Росія і Білорусь продовжуватимуть ескалацію", – резюмував заступник міністра.

Нагадаємо, найбільший військовий парад у Польщі з часів холодної війни пройшов у Варшаві 15 серпня, коли країна-член НАТО грає своїми військовими м'язами, що, як сподівається уряд, стане посланням як Москві, так і виборцям напередодні парламентських виборів у жовтні.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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