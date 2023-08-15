МЗС: Розміщення військ ПВК "Вагнер" у Білорусі Польща інтерпретує як подальший сигнал ескалації

Заступник глави дипломатичного відомства також висловив занепокоєння проблемою Сувальського коридору, що відділяє Білорусь від території Калінінградської області Росії.

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Заступник міністра закордонних справ Польщі Аркадіуш Мулярчик заявив, що розміщення "вагнерівців" на території Білорусі можна розцінювати, як подальші кроки ескалації. Про це повідомляє Bild, інформує ZN.ua .

"Потенційні супротивники мають зрозуміти, що будь-яке порушення територіальної цілісності та безпеки одного з членів НАТО спричинить рішучу реакцію з боку всіх держав Альянсу", – зазначив Мулярчик.

Він також висловив занепокоєння проблемою Сувальського коридору, що відділяє Білорусь від території Калінінградської області Росії.

"Це одне з найбільш вразливих місць на території НАТО та ЄС. Забезпечення безпеки в Сувальському коридорі, а також стійкість до гібридних загроз має фундаментальне значення для НАТО і безпеки в Європі, особливо якщо Росія і Білорусь продовжуватимуть ескалацію", – резюмував заступник міністра.

Нагадаємо, найбільший військовий парад у Польщі з часів холодної війни пройшов у Варшаві 15 серпня, коли країна-член НАТО грає своїми військовими м'язами, що, як сподівається уряд, стане посланням як Москві, так і виборцям напередодні парламентських виборів у жовтні.