Медведєв обізвав молодшу за нього Анналену Бербок "малограмотною німецькою бабкою"

У ФРН засумнівалися, чи не запізно експрезиденту РФ приймати заспокійливі ліки, інформує ZN.ua.

Медведєв обізвав молодшу за нього Анналену Бербок
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Експрезидент Росії, теперішній перший заступник голови Військово-промислової комісії РФ Дмитро Медведєв, обізвав молодшу за нього главу МЗС ФРН Анналену Бербок "малограмотною німецькою бабкою". Німецькі журналісти запідозрили, що російський чиновник має не просто нервовий зрив через невдачі російської армії, але й знаходиться в неадекваті, на який вже навряд чи вплинуть заспокійливі ліки, пише Bild.

Пост Медведєва був присвячений тому, що Україна відмовилася дотримуватися режиму припинення вогню на Різдво, щоб православні могли відвідати церкву.

"Свині не мають жодної віри та вродженого почуття подяки. Вони розуміють лише грубу силу і верескливо вимагають жратви від господарів", — додав колишній президент РФ.

"Навіть малограмотна німецька бабуся Бербок і низка інших, що дивляться по європейському свинарнику, встигли вякнути про неприпустимість перемир'я", — заявив російський політик.

Журналісти німецького таблоїду пишуть, що після заяв 57-річного колишнього президента РФ Дмитра Медведєва доводиться мимоволі поставити запитання, "чи вплинули б на нього взагалі заспокійливі".

"Вчора він зовсім збожеволів, назвавши уряд США цинічними "первостатейними виродками" та "сукиними синами", "спадкоємцями рейхсміністра пропаганди Йозефа Геббельса", — йдеться в повідомленні.

На думку журналістів, все це ясно показує, що Медведєв, судячи з усього, знаходиться "на межі" через невдачі російських військ.

Подібні тиради та образи з боку перших осіб РФ, на думку журналістів, свідчать про те, що люди, на адресу яких вони направлені, вчинили правильно, якщо це так сильно зачіпає російських чиновників на кшталт Медведєва.

Нагадаємо, глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, яка, до речі, на 15 років молодша за Медведєва, напередодні заявила, що якби в РФ справді хотіли миру, то "відправили б своїх солдатів додому".


Лія Ільченко, ZN.ua





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