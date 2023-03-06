Зброя з очолюваного Британією фонду йде до України із затримками – The Guardian

Із необхідної для реалізації постачання зброї фондом виділена лише половина суми, інформує ZN.ua.

Зброя з очолюваного Британією фонду йде до України із затримками – The Guardian
© Getty Images

Очолюваний Британією міжнародний фонд у розмірі майже 590 мільйонів євро для забезпечення нової зброї для України без «бюрократичних обмежень» страждає від затримок. Наразі на закупівлю зброї виділено лише близько 220 мільйонів євро, повідомляє The Guardian.

Започаткований у серпні минулого року Міжнародний фонд для України очолило Міноборони Британії у співпрацці з Нідерландами, Норвегією, Швецією, Данією, Литвою та Ісландією. Він мав стати гнучким фондом із низьким бюрократичним апаратом, який надавав би додаткове нове обладнання, навчання та гроші на ремонт для українських збройних сил. Понад 1500 постачальників подали пропозиції загальною вартістю 30 мільярдів євро. Високий рівень інтересу став ускладнюючим фактором у процесі, призначеному для термінового отримання боєприпасів для України, заявили у МО Британії. Крім того, учасники фонду поскаржилися, що їм не надали інформації щодо тендерів, чи є вони успішними і яка взагалі ситуація з розподілом коштів.

За нещодавнім повідомленням міністра оборони Британії Бена Уоллеса, під час першого тендеру понад 220 мільйонів євро підуть на артилерійські боєприпаси, засоби морської розвідки, спостереження та розвідки, запасні частини для обладнання. Щодо другого раунду тендерних пропозицій, в учасників Фонду є занепокоєння, що необхідна зброя не потрапить до українських військових раніше літа.


Дарія Калиновська-Пархомець, ZN.ua





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