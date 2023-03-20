Бербок: «Європейські країни мають налагодити спільне виробництво боєприпасів»

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок зазначила, що Європа має налагодити не лише спільне постачання боєприпасів Україні, але й їх виробництво, повідомляє "Укрінформ".

"Україна продовжує потребувати нашої підтримки, за допомогою якої вона зможе здобути мир. Ближчими днями та тижнями центральним завданням для цього є забезпечення боєприпасами. Тому сьогодні ми в Брюсселі в надзвичайному форматі – міністри закордонних справ і оборони – говоримо про спільні замовлення і закупівлі боєприпасів... Ми маємо не лише разом постачати зброю, але й виробляти разом", - наголосила Бербок.