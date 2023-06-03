Анналена Бербок закликає ПАР дотримуватись норм міжнародного права і заарештувати Путіна

Звісно, в разі, якщо він приїде на саміт.

Міністерка закордонних справ Анналена Бербок наполягає на дотриманні норм міжнародного права, яке передбачає затримання та арешт президента Росії Владіміра Путіна, в разі, якщо він прибуде на саміт БРІКС у ПАР, повідомляє Zeit, інформує ZN.ua .

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«Міжнародне право чітке в цьому питанні. Міжнародне право чітко визначає: військові злочинці, ті, хто відповідальний за ведення агресивних війн, врешті-решт будуть притягнуті до відповідальності», – заявила політикиня у п’ятницю після засідання Ради держав Балтійського моря у відповідь на запитання журналіста, чи очікує вона, що Південна Африка заарештує Путіна, якщо він поїде на саміт БРІКС у Йоганнесбурзі у серпні.

За словами Бербок, дискусія про можливий арешт Путіна ясно дала зрозуміти, що війна в Україні - це не локальний конфлікт, і Путіну «вже не так просто брати участь у міжнародних конференціях».

«Це ще раз робить очевидним той факт, що ця агресивна війна з боку Росії не є суто європейською справою, вона стосується всього світу», - сказала політик.

Південна Африка є підписантом Римського статуту, а отже зобов'язана заарештувати Путіна, якщо той з'явиться на території країни.

Поки що країна не зробила чіткої заяви щодо процедури, якщо Путін дійсно прибуде.

Міністр закордонних справ ПАР Наледі Пандор заявив у четвер, що всі п'ять глав держав-членів БРІС Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки отримали запрошення на запланований саміт 22-24 серпня в Йоганнесбурзі.