Зеленський підтвердив інформацію про передачу Великою Британією далекобійної зброї

Він зазначив, що Україна з Британією стають «справжніми союзниками», інформує ZN.ua.

Зеленський підтвердив інформацію про передачу Великою Британією далекобійної зброї
© Офіс президента України

У середу, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з прем?єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком у Лондоні домовилися про постачання Україні далекобійної зброї. Про це Зеленський повідомив під час спільної пресконференції з Ріші Сунаком.

«Маємо сильний оборонний пакет від Великої Британії. Ми погодили потужну кількість броньованої техніки, постачання далекобійної зброї й домовилися почати підготовку українських пілотів. Я вважаю, що це наш чіткий сигнал – України й Великої Британії, – що ми разом не лише йдемо, а пройдемо весь цей складний шлях до нашої спільної перемоги», – повідомив Зеленський.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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