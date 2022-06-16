Враг продолжает давить в Северодонецке и Тошковке, сжигает села Горной и Попаснянской громад — глава ОВА

РоSSийские захватчики продолжают давить в Северодонецке и Тошковке Луганской области. Оккупанты сжигают села Горной и Попаснянской громад. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

«Все помнят ужасную картину оккупированного Новотошкивского. Это не редкий случай – россияне не думают о будущем населенных пунктов. Захватили землю, разрушили дома, больницы и школы – и пошли дальше», – написал Гайдай.

По его словам, Вооруженные силы Украины сдерживают оккупантов, как только можно. В частности, украинские защитники вчера, 15 июня, отразили очередной штурм Тошковки, где разрушения растут каждый день. Как и в Викторовке, Новоивановке, Волчеяровке, Нирковом и других населенных пунктах.

Гайдай отметил, что только в Горном за день повреждено 12 домов.

«Когда-то целью россиян было взятие столицы Украины за три дня. Спустя почти четыре месяца они мечтают и не считают жертв, лишь бы контролировать Северодонецк, где из 100 тысяч жителей осталось около 10 тысяч», - добавил глава ОВА.

Гайдай заявил, что Северодонецк является ключевой точкой в ??системе оборонной операции Луганской области. По его словам, вчера это подтвердил и главнокомандующий ВСУ.

РоSSийская армия теряет бойцов сотнями, находит резервы и продолжает разрушать Северодонецк, добавил Гайдай.

По его словам, вчера войска РФ ударили о территории «Стеклопластика» и бывшему заводу измерений. Снова пострадали Павлоград и Синецкий.

«Штурм города продолжается и в текущую минуту. Наши военные держат оборону», – сообщил глава ОВА.