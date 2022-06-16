Защитников "Азовстали" держат на оккупированной части Донбасса - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что большая часть украинских военных, эвакуированных из Мариуполя, находятся на оккупированной территории Донецкой области. Об этом он сообщил в прямом эфире объединенного телемарафона.

"В этих процессах участвует не только наша страна, есть международные институции, которые помогают в этом. Здесь главное - не навредить. И много не надо говорить. Будем ждать, чтобы те договоренности, которые есть, обязательно были выполнены, и все ребята, которые сегодня в плену, прошедшие Мариуполь, обязательно вернулись живыми и здоровыми", - рассказал он.

Также Данилов подчеркнул, что главное сейчас – не сделать лишних шагов, чтобы агрессор не смог обвинить Украину в срыве тех или иных вещей. По его словам, это очень тонкая вещь.

"Есть информация, что они находятся на территории Донецкой области. Еще раз подчеркиваю: количество людей это не 100 и не 200 человек, это гораздо больше. И потому сказать, что все там находятся, мы окончательно не можем", - пояснил Данилов.

Однако он утверждает, что большинство защитников Мариуполя находится на территории Донецкой области.