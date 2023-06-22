"Є частиною змови США проти Росії": Кремль заборонив роботу природоохоронної організації WWF

Російська генпрокуратура вважає, що WWF втручається у внутрішню політику РФ.

Москва заборонила найбільшій у світі організації зі збереження дикої природи — Всесвітньому фонду дикої природи (WWF) — працювати в Росії. Офіс генпрокурора країни визнав WWF «небажаною на території Російської Федерації», повідомляють російські ЗМІ, інформує ZN.ua.
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За результатами проведеної перевірки, у відомстві заявили, що під приводом збереження довкілля Фонд «працює проти політичного курсу Москви з освоєння Арктики» та «втручається у внутрішню політику РФ».

Російська генпрокуратура вважає, що WWF здійснює діяльність із запобігання промисловому розвитку Арктики та використанню природних ресурсів на арктичних територіях і може бути частиною змови, щоб допомогти США взяти під контроль російські територіальні води на цих територіях. Жодних доказів цих тверджень Москва не надала.

Екологічна неурядова організація попереджала про ризик планів Росії різко збільшити судноплавство через талі води Арктики, що, на думку експертів, може завдати тривалої шкоди популяції китів.

WWF залишалася останньою великою екологічною організацією, яка продовжувала працювати у Росії. Норвезька «Беллона», яку до списку «небажаних» включили у середині квітня, одразу після початку вторгнення в Україну припинила роботу в Росії та перенесла свою діяльність до Литви.

Greenpeace оголосив про закриття офісу в середині травня – тоді його прокуратура також оголосила небажаною організацією.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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