У Підмосков'ї на підльоті до складів військової частини «впали» дрони

Про постраждалих не повідомляється.

Ранок, 21 червня, у жителів Підмосков'я почався з дронів, які, як пишуть місцева влада, впали біля одного з сіл та військової частини. Губернатор Московської області Андрєй Воробйов запевняє , що російські військові збили БПЛА, інформує ZN.ua .

«За безпілотниками у Наро-Фомінському міському окрузі у селищі Калінінець. Сьогодні два апарати літакового типу впали орієнтовно о 5:30 та 5:50 ранку на підльоті до складів однієї з військових частин унаслідок протидії військових. Уламки виявлено, руйнувань та постраждалих немає. Спецслужби займаються, ведеться перевірка, територія зараз оточена», – написав Воробйов.

У ЗМІ уточнили, що дрон упав у районі 15-го мотострілецького полку Таманської дивізії (В/Ч 23623).

При цьому російські ЗМІ пишуть, що був і третій безпілотник. Він «упав» недалеко від села Лукине все в тому самому Підмосков'ї. Перед цим мешканці нібито чули вибух у небі.