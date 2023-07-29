Війська РФ розширюють мережу інформаторів на окупованій частині Херсонської області

Окупанти намагаються залучити велику кількість місцевих колаборантів для виявлення громадян, які допомагають ЗСУ.

Російські загарбники на тимчасово окупованій частині Херсонської області намагаються залучити більшу кількість місцевих колаборантів та лояльних до окупантів жителів для виявлення громадян, які надають підтримку ЗСУ, або мають проукраїнську позицію, інформує Центр національного спротиву.

© Минобороны РоSSии/t.me