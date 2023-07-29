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2023-07-29
Війська РФ розширюють мережу інформаторів на окупованій частині Херсонської області
Окупанти намагаються залучити велику кількість місцевих колаборантів для виявлення громадян, які допомагають ЗСУ.
Російські загарбники на тимчасово окупованій частині Херсонської області намагаються залучити більшу кількість місцевих колаборантів та лояльних до окупантів жителів для виявлення громадян, які надають підтримку ЗСУ, або мають проукраїнську позицію, інформує
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"Зокрема, запроваджена система збору інформації за допомогою «доносів» та «інформування про підозрілі дії чи висловлювання», яка систематизується співробітниками російських спецслужб та в подальшому використовується для посилення адміністративно-поліцейських умов", - йдеться в повідомленні, інформує
Анна Конюченко, ZN.ua