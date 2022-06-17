Эвакуация с завода «Азот» в Северодонецке сейчас невозможна, там находятся более полутысячи человек — Гайдай

В бомбоубежищах находятся 568 человек. РоSSияне постоянно обстреливают завод из артиллерии, информирует ZN.ua.

Эвакуация с завода «Азот» в Северодонецке сейчас невозможна, там находятся более полутысячи человек — Гайдай
© Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА)

Более 500 мирных жителей скрываются на заводе «Азот» в Северодонецке, среди них есть и дети. Из-за постоянных обстрелов со стороны роSSийских оккупантов их эвакуация пока невозможна. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в интервью CNN.

По словам главы военной администрации, внутри помещения завода «Азот» находятся 568 человек, 38 из них – дети. Из-за артиллерийских бомбардировок россиян они фактически остаются заложниками и не могут безопасно покинуть убежище.

«Выбраться оттуда сейчас невозможно. Я имею в виду, что это физически возможно, но очень опасно из-за постоянных обстрелов и боев. Если кто-то выйдет – умрет с вероятностью 99%», – сказал Гайдай.

Большинство людей, которые прячутся на химическом заводе «Азот» – это работники предприятия и члены их семей. По словам главы Северодонецкого районного военного управления Романа Власенко, они находятся там с самого начала обстрелов города, поскольку на территории завода есть настоящие бомбоубежища. Сейчас люди имеют определенные запасы продовольствия, но из-за активных боевых действий в Северодонецке они не пополнялись на протяжении последних двух недель.


Александр Кричковский, ZN.ua





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