Украинские защитники сбили экспериментальный беспилотник

На вооружение русской армии БПЛА так и не был поставлен, информирует ZN.ua.

Волонтер Павел Кащук опубликовал фото роSSийского разведывательного беспилотника «Мерлин-ВР», сбитого нашими защитниками, передает информагентство Минобороны Украины «АрмияInform». Указано, что «Мерлин-ВР» – это экспериментальный БПЛА. Его публично продемонстрировали в сентябре прошлого года, но на вооружение роSSийской армии его не приняли.

Информации о характеристиках беспилотника в открытых источниках достаточно мало. Известно только, что его разрабатывали в Смоленском «Научно-исследовательском институте современных телекоммуникационных технологий». Одной из особенностей этого беспилотника есть гибридная силовая установка. По замыслу разработчиков, она должна была обеспечивать аппарату малую акустическую заметность.

Кроме того, разработчиками было заявлено, что «Мерлин-ВР» может находиться в воздухе до 10 часов и подниматься на высоту до 5 километров. Максимально полезная нагрузка в 6,5 килограмма предполагает возможность установки достаточно мощного оптико-электронного модуля. В то же время, судя по опубликованным фото, оптико-электронный модуль на сбитом БПЛА уцелел, поэтому его исследуют украинские специалисты.

«По причинам применения россиянами подобной техники. С одной стороны, это может оказаться неудачной попыткой опробовать новинку в реальных боевых условиях. Впрочем, наиболее вероятно то, что оккупанты банально испытывают нехватку штатных средств, которые были в значительном количестве утрачены ими во время боевых действий», – добавили в информагентстве.





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