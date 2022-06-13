Украинские защитники сбили еще один роSSийский вертолет Ка-52 под Изюмом

Усилиями зенитно-ракетного дивизиона 93-й ОМБр "Холодный Яр", информирует ZN.ua.

Украинские защитники сбили еще один роSSийский вертолет Ка-52 под Изюмом
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Военнослужащие 93-й ОМБр "Холодный Яр" уничтожили вблизи города Изюма Харьковской области еще один боевой вертолет Ка-52 оккупантов. Об этом сообщила пресс-служба 93-й отдельной механизированной бригады в Facebook.

Как отмечается, вертолет был сбит усилиями зенитно-ракетного дивизиона "холоднояровцев" после обеда 13 июня.

В результате удара он упал на временно захваченную территорию Изюмского района — между селами Долгенькое и Сулиговка.

"Благодаря усилиям холодноярской бригады рашистов уменьшилось в украинском небе", — подытожили в сообщении.


Максим Царук, ZN.ua





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