Украинские защитники сбили еще один роSSийский вертолет Ка-52 под Изюмом

Военнослужащие 93-й ОМБр "Холодный Яр" уничтожили вблизи города Изюма Харьковской области еще один боевой вертолет Ка-52 оккупантов. Об этом сообщила пресс-служба 93-й отдельной механизированной бригады в Facebook .

Как отмечается, вертолет был сбит усилиями зенитно-ракетного дивизиона "холоднояровцев" после обеда 13 июня.

В результате удара он упал на временно захваченную территорию Изюмского района — между селами Долгенькое и Сулиговка.

"Благодаря усилиям холодноярской бригады рашистов уменьшилось в украинском небе", — подытожили в сообщении.