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2022-06-13
Украинские защитники сбили еще один роSSийский вертолет Ка-52 под Изюмом
Усилиями зенитно-ракетного дивизиона 93-й ОМБр "Холодный Яр", информирует
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Военнослужащие 93-й ОМБр "Холодный Яр" уничтожили вблизи города Изюма Харьковской области еще один боевой вертолет Ка-52 оккупантов. Об этом сообщила пресс-служба 93-й отдельной механизированной бригады в
Как отмечается, вертолет был сбит усилиями зенитно-ракетного дивизиона "холоднояровцев" после обеда 13 июня.
В результате удара он упал на временно захваченную территорию Изюмского района — между селами Долгенькое и Сулиговка.
"Благодаря усилиям холодноярской бригады рашистов уменьшилось в украинском небе", — подытожили в сообщении.
Максим Царук, ZN.ua