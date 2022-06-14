Украинские военные сбили вертолет РФ в Херсонской области

Украинские защитники ликвидировали 16 оккупантов, уничтожили танк и 6 единиц бронированной и автомобильной техники

Украинские военные сбили вертолет РФ в Херсонской области
© Минобороны РоSSии/t.me

Вооруженные силы Украины вблизи Николаевки в Херсонской области сбили вертолет роSSийских военных, информирует Оперативное командование "Юг" в Facebook.

"Украинские военные ликвидировали 16 оккупантов, уничтожили танк и шесть единиц бронированной и автомобильной техники. ВСУ также заземлили из переносного зенитно-ракетного комплекса вражеский вертолет без возможностей повторного использования в районе Николаевки в Херсонской области", - говорится в сообщении.

Войска РФ продолжают блокаду украинских портов. В Черном море находятся четыре ракетных и три больших десантных корабля РФ.

Военнослужащие 93 ОМБр "Холодный Яр" уничтожили вблизи города Изюма Харьковской области еще один боевой вертолет Ка-52 оккупантов.

В результате удара он упал на временно захваченную территорию Изюмского района — между селами Долгенькое и Сулиговка.


Анна Конюченко, ZN.ua





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