В Сумской области задержали роSSийского агента, разведывавшего позиции ВСУ — СБУ

Предателя завербовали представители роSSийских спецслужб, информирует ZN.ua.

В Сумской области задержали роSSийского агента, разведывавшего позиции ВСУ — СБУ
© СБУ

В Сумской области задержали роSSийского агента, разведывавшего позиции ВСУ вблизи границы с Россией. Об этом сообщила СБУ.

«Контрразведка Службы безопасности разоблачила агента спецслужб РФ на проведении разведывательно-подрывной деятельности», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе спецоперации задержан житель Сум, который передавал врагу информацию о дислокации, вооружении и перемещении подразделений украинских военных в приграничных районах.

По данным СБУ, предателя завербовали представители роSSийских спецслужб во время войны РФ против Украины. По заданию врага агент осуществлял фото- и видеофиксацию расположения оборонных объектов и движения украинской военной техники.

Полученные материалы с привязкой к местности агент отправлял куратору через закрытые каналы электронной связи.

Во время обысков правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства с доказательствами преступлений.

Сейчас решается вопрос сообщения злоумышленнику о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, продолжается досудебное расследование.


Анастасия Гурин, ZN.ua





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