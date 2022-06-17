В Сумской области задержали роSSийского агента, разведывавшего позиции ВСУ — СБУ
Предателя завербовали представители роSSийских спецслужб, информирует
В Сумской области задержали роSSийского агента, разведывавшего позиции ВСУ вблизи границы с Россией. Об этом
«Контрразведка Службы безопасности разоблачила агента спецслужб РФ на проведении разведывательно-подрывной деятельности», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе спецоперации задержан житель Сум, который передавал врагу информацию о дислокации, вооружении и перемещении подразделений украинских военных в приграничных районах.
По данным СБУ, предателя завербовали представители роSSийских спецслужб во время войны РФ против Украины. По заданию врага агент осуществлял фото- и видеофиксацию расположения оборонных объектов и движения украинской военной техники.
Полученные материалы с привязкой к местности агент отправлял куратору через закрытые каналы электронной связи.
Во время обысков правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства с доказательствами преступлений.
Сейчас решается вопрос сообщения злоумышленнику о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, продолжается досудебное расследование.