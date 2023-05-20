Шпигував за ЗСУ та прикордонниками – СБУ викрила агента російської розвідки

У Чернівцях його цікавив військкомат, мости та позиції прикордонників.

Служба безпеки України затримала у Чернівцях російського агента, який шпигував за підрозділами ЗСУ, СБУ та прикордонників. Про це повідомляє сайт СБУ, інформує ZN.ua.

Шпигував за ЗСУ та прикордонниками – СБУ викрила агента російської розвідки

Агента головного управління генерального штабу збройних сил РФ (ГРУ) було затримано у ході багатоетапної спецоперації. Зловмисник збирав для окупантів розвіддані про місця розташування Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури у східних і західних регіонах України. Передусім ворога цікавили локації підрозділів СБУ і Держприкордонслужби, а також точні координати ключових мостів та електропідстанцій на Харківщині та Буковині.

Співробітники СБУ затримали російського агента у Чернівцях, коли той вів приховану фотофіксацію військового об’єкта. За даними слідства, поплічником агресора виявився місцевий житель, який у 2021 році переїхав до Харкова і працював там техніком з налаштування інтернету. Після початку повномасштабного вторгнення він почав активно поширювати прокремлівські наративи на власній сторінці у забороненій соцмережі «Одноклассники». Таким чином у лютому цього року чоловік потрапив у поле зору російської воєнної розвідки. Згодом на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник ГРУ, який запропонував негласну співпрацю на користь країни-агресора.

Перебуваючи у Харкові, ворожий агент виконував вказівки свого російського «куратора» щодо збору даних про дислокацію блокпостів та фортифікаційних споруд у місті. Крім того він передавав окупантам геолокації місцевих енергооб’єктів. Невдовзі фігурант отримав нове завдання – повернутись до Чернівців нібито для того, щоб відвідати родичів.

Хоча насправді метою «поїздки» було шпигування за обласним управлінням СБУ, прикордонним загоном та місцевим військкоматом. Також у центрі уваги зловмисника були транспортні мости регіону – їхні координати і система охорони. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили російському агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).


Іван Шевчук, ZN.ua





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