Затримані в Словенії російські шпигуни були агентами Служби зовнішньої розвідки РФ — The Guardian

Подружня пара з Аргентини, яка була заарештована за підозрою в шпигунстві на користь РФ у Словенії в січні, працювала на Службу зовнішньої розвідки Росії (СЗР). Про це пише The Guardian, посилаючись на джерела. Востаннє настільки великий провал у роботі СЗР РФ був понад десять років тому, коли в США викрили мережу шпигунів-нелегалів.

Подружжя, заарештоване з величезною сумою готівки та історією численних європейських подорожей, тепер є пішаками в дипломатичній грі.

Марія Майєр і Людвіг Гіш оселилися в столиці Словенії Любляні в 2017 році з двома маленькими дітьми. Люди, які зустрічали подружжя, як правило, казали, що новоприбулі з Латинської Америки були доброзичливими, допитливими, але не настирливими.

Майєр відкрила художню онлайн-галерею, а Гіш керував ІТ-стартапом. Вони розповіли друзям, що переїхати до Європи їх спонукав страх перед вуличною злочинністю на батьківщині в Аргентині. Словенія запропонувала освіжаючу зміну ритму життя.

В інтерв'ю з десятком людей, які знали цю пару, постійно з'являлися два слова: «звичайні» і «милі». Сусіди наполягали на тому, що люди, які живуть у будинку № 35, були звичайною сім'єю, і казали, що часто можна було почути, як їхні діти граються в саду, розмовляючи іспанською мовою.

Тому було шоком, коли на початку грудня Майєр і Гіш стали цілями однієї з найбільш таємних і добре скоординованих розвідувальних операцій в новітній історії Словенії.

Поліцейські заполонили будинок, заарештували подружжя і забрали двох їхніх дітей під соціальну опіку. Поліція також провела обшук в офісі, що належить подружжю. Серед знахідок, за словами джерела, обізнаного з ходом розслідування, була, зокрема, величезна сума готівки, настільки велика, що її підрахунок зайняв кілька годин.

Наприкінці січня словенські ЗМІ повідомили про арешти, пов'язавши цю пару з російською розвідкою. Джерела в Любляні сказали Guardian, що Марія і Людвіг насправді були елітними російськими шпигунами, відомими як «нелегали». Арешти відбулися після того, як Словенія отримала повідомлення від іноземної розвідки.

Міністр закордонних справ Словенії Таня Файон підтвердила ці дані, заявивши журналістам, що заарештована пара насправді були громадянами Росії, а не Аргентини.

На відміну від «легальних» російських розвідників, які маскуються під дипломатів у посольствах Росії по всьому світу, «нелегали» діють без будь-яких видимих зв'язків з Москвою. Їх роками навчають видавати себе за іноземців, а потім відправляють за кордон для збору розвідувальної інформації. У багатьох з них є діти, які виховуються під прикриттям, не маючи жодного уявлення про те, що їхні батьки насправді росіяни.

«Підозрювані є співробітниками іноземної розвідки, які використовували незаконно отримані іноземні документи, щоб жити і працювати в Словенії під чужими іменами і таємно збирати інформацію», - заявив речник поліції Драго Менегалія.