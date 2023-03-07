Росія планувала захопити владу в Очакові: аудіо переговорів та фото затримання агента

Російські окупанти намагалися захопити владу в Очакові, що знаходиться на півдні України, проте СБУ завадила цьому – співробітники затримали агента головного управління генерального штабу ЗС РФ, який збирав розвіддані для захоплення українського міста, інформує Апостроф.

Про це повідомляє Служба безпеки України на Facebook-сторінці.

За даними розслідування, російська військова розвідка дала йому завдання схилити до співпраці з окупантами керівництво міської влади Очакова. Зокрема, до мера міста звернулися з пропозицією "вибрати посаду" у разі захоплення південного регіону. Однак він виявився патріотом своєї держави й повідомив СБУ про спроби вербування, сприяючи викриттю ворожих планів. Згодом було встановлено, що агентом противника став колишній командир одного з центрів спеціальних операцій Збройних сил України, який пізніше працював у міській раді Очакова.

Згідно з даними розслідування, після повномасштабного вторгнення Росії, російська військова розвідка встановила зв'язок з посадовцем для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Так, він був на постійному агентурному зв'язку з кадровим співробітником гру - Сергієм Олександровичем Колєсніковим, який народився 31 липня 1971 року в Україні. Саме за його вказівкою посадовець таємно збирав інформацію про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони, які брали участь у захисті прибережних районів. Він також намагався використовувати свої зв'язки серед колишніх військових та діючих чиновників для досягнення своїх цілей.

Окрім цього повідомляється, що цей посадовець створював свою власну мережу інформаторів для збору та передачі розвідданих на користь країни-агресора. Для зв'язку з представником країни-агресора використовував анонімні месенджери. Під час обшуків у його місці проживання співробітники СБУ знайшли "таємний" телефон, який він використовував для конспірованого листування з окупантами. Також були вилучені тепловізори та незареєстрована зброя з боєприпасами.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.


Марія Швець, Апостроф





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