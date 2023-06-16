СБУ затримала агента ФСБ, який наводив ворожий вогонь на місця базування ЗСУ

Йому загрожує довічне ув'язнення.

Служба безпеки України викрила та затримала ще одного агента ФСБ на Донеччині. Зрадник передавав до російських спецслужб локації бойових позицій та маршрути переміщення Сил оборони в районі Бахмута, повідомляє пресслужба СБУ , інформує ZN.ua .

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Як повідомляють правоохоронці, затриманим є житель Костянтинівки Донецької області. У травні 2022 року його завербував співробітник ФСБ через заборонену соцмережу "Одноклассники". За наказом ворога агент особисто обходив місцевість та фіксував місця базування або руху Збройних Сил України поблизу лінії зіткнення.

Найбільше ворога цікавили напрямки руху іноземної військової техніки ЗСУ. Розвіддані потрібні окупантам для завдання масованих ударів з зенітно-ракетних комплексів С-300 по районах зосередженням Сил оборони.

Затримали зрадника під час виконання ним ворожого завдання. У нього вилучили мобільний телефон з підготовленими до відправки файлами електронних карт, де він позначив координати підрозділів ЗСУ. Наразі чоловік перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Стаття передбачає відповідальність за державну зраду, вчинена в умовах воєнного стану.