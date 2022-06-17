В Житомирской области будут судить учительницу украинского языка за отрицание вооруженной агрессии РФ

Учительница убеждала коллег, что в Украине не война, а «спецоперация» вооруженных сил РФ, которые «помогают» украинскому народу, информирует ZN.ua.

В Житомирской области будут судить учительницу украинского языка за отрицание вооруженной агрессии РФ

В Житомирской области будут судить учительницу украинского языка за публичное отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины. Об этом сообщил Офис генпрокурора.

«Прокуроры Житомирской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении местной жительницы по факту публичного отрицания вооруженной агрессии против Украины, установления и утверждения временной оккупации части территории Украины и публичных призывов к поддержке решений и действий государства-агрессора (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины)», - говорится в сообщении.

В частности, следствие установило, что учительница украинского языка одной из школ Житомира на заседании методобъединения учителей убеждала коллег, что в Украине не война, а «военная спецоперация» вооруженных сил РоSSии, которые помогают «братскому» украинскому народу.

Учительница утверждала, что украинские СМИ дезинформируют население о последствиях оккупации в городах и селах, а расстрелы мирных жителей Бучи называла постановочными сюжетами.

Досудебное расследование осуществляло районное управление полиции Главного управления Нацполиции в Житомирской области.


Анастасия Гурин, ZN.ua





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