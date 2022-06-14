Многие украинские беженцы останутся в Германии и после окончания войны, считают в Берлине

Ежедневно только в Берлин продолжает прибывать около 500 украинских беженцев, информирует ZN.ua.

Многие украинские беженцы останутся в Германии и после окончания войны, считают в Берлине
© Getty Images

Министры внутренних дел и труда Германии заявили о том, что многие украинские беженцы останутся в стране даже после окончания войны, сообщает Spiegel.

По словам министра труда Губертуса Гайля, интеграция беженцев в Германии происходит "большими шагами".

"Даже если война вскоре застопорится и будет достигнуто прекращение огня, разрушения будут настолько серьезными, что возвращение многих людей за короткое время нереально", – считает Гайль.

"Вот почему мы в Германии дольше будем нуждаться в щедрости", — добавил он.

Сенатор Берлина по социальным вопросам Катя Киппинг считает, что количество украинских военных беженцев в столице может снова увеличиться.

На данный момент количество прибывающих в Берлин немного снизилось до 500 человек в день, "но мы должны ожидать внезапного увеличения в любое время", — заявила Киппинг.

По ее словам, темпы прибытия зависят от хода войны и событий в других странах, принимающих украинцев.


Антон Герасименко, ZN.ua





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