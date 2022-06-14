РФ усилила подразделения на Северском направлении с целью прикрытия границы в Брянской и Курской областях – ГШ

В то время как РоSSия свозит подразделения с танками Т-80 и БМП-1 в Белгородскую область, оккупационные силы усилили свои подразделения также на Северском направлении. Речь идет о подразделениях из состава 1 танковой армии Западного военного округа. Ее задачей является прикрытие общей границы в Брянской и Курской областях, двумя БТГ из состава воздушно-десантных войск. Об этом в утренней сводке предупреждает Генштаб ВСУ.

"Обстреляли из артиллерии позиции Сил обороны в приграничных районах Сумской и Черниговской областей. Враг провел воздушную разведку БпЛА в районе населенного пункта Середина Буда Сумской области", – уточняют ситуацию в этом регионе в сообщении.