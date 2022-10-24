У кількох областях України можливе введення карантинних обмежень — головний санлікар

На Львівщині, Чернівеччині й Тернопільщині місцеві комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розглядають введення заходів проти поширення covid-19 у цих областях. Про це в інтерв?ю Forbes повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Фото: blagomed.kiev.ua

Covid наступає

В Україні за тиждень з 10 по 16 жовтня на covid-19 захворіло понад 22?000 людей. Це на 37% менше, ніж тижнем раніше.

Однак це може не відбивати реального рівня захворюваності, оскільки люди почали менше звертатися до лікарів. Кількість проведених тестів на covid-19 знизилася на 23%.

«В середньому, ми робимо 116?000?120?000 досліджень упродовж одного тижня, ще два-три тижні тому цей показник доходив до 150?000 тестів», — каже Кузін.

Кількість летальних випадків, за його словами, цього року висока: за тиждень зареєстровано більш ніж 200 смертей від covid-19.

Проте вводити загальнодержавний карантин, як це було у 2020?2021 роках, МОЗ не планує. За словами Кузіна, протиепідемічні заходи будуть впроваджуватися на рівні областей.

Нагадаємо

Зараз на території України циркулює штам «Омікрон». Він заразніший, проте менша кількість хворих потребує під час лікування використання кисню.

У світі з грудня 2019 року триває епідемія covid-19. В Україні перший випадок хвороби був зареєстрований у березні 2020 року. Відтоді, за даними Центру громадського здоров?я МОЗ, у країні було підтверджено понад 5 млн випадків covid-19. З них 108?605 — летальні.