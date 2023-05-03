Профінансували бойовиків «ДНР» на 50 млн грн: СБУ викрила ділків у Вінницькій та Житомирській областях
Троє організаторів схеми вже отримали свої підозри.
Служба безпеки та Держбюро розслідувань викрила схему фінансування підконтрольного РФ незаконного формування «ДНР» на 50 млн грн,
«Зловмисники налагодили постачання гірничого обладнання з тимчасово окупованої Донеччини на підконтрольну Україні територію. Такий «товарообіг» забезпечив регулярні надходження до «бюджету» терористичної організації «ДНР» у вигляді «податків» і «зборів», – зазначили у спецслужбі.
За даними СБУ, після отримання коштів окупанти спрямували їх на матеріально-технічне забезпечення бойовиків на східному фронті. Аби обійти заборону на торгівлю з підприємствами на окупованих територіях, зловмисники створили мережу фіктивних комерційних структур у Житомирській області та в РФ. Розрахунки проводили через підсанкційні фінансові установи країни-терористки.
Слідчі ДБР вже повідомили трьом організаторам «схеми» про підозру за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму). Серед підозрюваних – директор та головний бухгалтер житомирського приватного підприємства.
«Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Планується винесення на розгляд РНБО України пропозицій щодо застосування санкцій до російських компаній, залучених до оборудки», – додали в СБУ.