Профінансували бойовиків «ДНР» на 50 млн грн: СБУ викрила ділків у Вінницькій та Житомирській областях

Троє організаторів схеми вже отримали свої підозри.

Служба безпеки та Держбюро розслідувань викрила схему фінансування підконтрольного РФ незаконного формування «ДНР» на 50 млн грн, повідомили в СБУ . Організаторів оборудки, яка діяла до початку повномасштабного вторгнення, викрили у Вінницькій та Житомирській областях, інформує ZN.ua .

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«Зловмисники налагодили постачання гірничого обладнання з тимчасово окупованої Донеччини на підконтрольну Україні територію. Такий «товарообіг» забезпечив регулярні надходження до «бюджету» терористичної організації «ДНР» у вигляді «податків» і «зборів», – зазначили у спецслужбі.

За даними СБУ , після отримання коштів окупанти спрямували їх на матеріально-технічне забезпечення бойовиків на східному фронті. Аби обійти заборону на торгівлю з підприємствами на окупованих територіях, зловмисники створили мережу фіктивних комерційних структур у Житомирській області та в РФ . Розрахунки проводили через підсанкційні фінансові установи країни-терористки.

Слідчі ДБР вже повідомили трьом організаторам «схеми» про підозру за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму). Серед підозрюваних – директор та головний бухгалтер житомирського приватного підприємства.