СБУ викрила на Полтавщині ділків, які допомагали росіянам виготовляти ракети С-300
Товар переправляли через одну з країн Південного Кавказу.
Служба безпеки України заблокувала у Полтавській області схему нелегального постачання до Росії товарів, які можуть використовуватися підприємствами військово-промислового комплексу країни-агресора. Про це СБУ
До організації оборудки були причетні керівник місцевого підприємства-виробника алмазного інструменту та його спільник, що має підконтрольний бізнес на території РФ. Вони налагодили механізм прихованого переправлення товарів критичного експорту до Росії. Серед замовників товару були представники Курського електроапаратного заводу, до якого відправляли інструментарій для виробництва енергозахисних систем на об’єктах військово-морського флоту РФ. Поза тим ділки контактували з московським підприємством «НПП Торий», яке виготовляє комплектуючі для російських зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400.
У результаті комплексних заходів співробітники СБУ запобігли вивезенню до Росії понад 100 одиниць нової партії товару. За даними слідства, для реалізації оборудки ділки спочатку відправляли продукцію своїм спільникам до однієї з країн Південного Кавказу. Звідти «посилки» переправляли на адресу підконтрольної комерційної структури в РФ. Під час обшуків у виробничих та офісних приміщеннях фігурантів виявлено документи із доказами злочинних дій, печатки підконтрольних фігурантам російських компаній, які займалися реалізацією продукції на території РФ, патрони до автомата Калашникова.
Наразі обом зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність), а директору підприємства ще додатково – за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.