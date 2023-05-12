СБУ викрила на Полтавщині ділків, які допомагали росіянам виготовляти ракети С-300

Товар переправляли через одну з країн Південного Кавказу.

Служба безпеки України заблокувала у Полтавській області схему нелегального постачання до Росії товарів, які можуть використовуватися підприємствами військово-промислового комплексу країни-агресора. Про це СБУ повідомила у Telegram, інформує ZN.ua .

До організації оборудки були причетні керівник місцевого підприємства-виробника алмазного інструменту та його спільник, що має підконтрольний бізнес на території РФ . Вони налагодили механізм прихованого переправлення товарів критичного експорту до Росії. Серед замовників товару були представники Курського електроапаратного заводу, до якого відправляли інструментарій для виробництва енергозахисних систем на об’єктах військово-морського флоту РФ . Поза тим ділки контактували з московським підприємством «НПП Торий», яке виготовляє комплектуючі для російських зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400.

У результаті комплексних заходів співробітники СБУ запобігли вивезенню до Росії понад 100 одиниць нової партії товару. За даними слідства, для реалізації оборудки ділки спочатку відправляли продукцію своїм спільникам до однієї з країн Південного Кавказу. Звідти «посилки» переправляли на адресу підконтрольної комерційної структури в РФ . Під час обшуків у виробничих та офісних приміщеннях фігурантів виявлено документи із доказами злочинних дій, печатки підконтрольних фігурантам російських компаній, які займалися реалізацією продукції на території РФ , патрони до автомата Калашникова.

Наразі обом зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність), а директору підприємства ще додатково – за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.