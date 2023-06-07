Сім бойовиків "ЛДНР" із загону міноборони РФ "Шторм" отримали підозру

Їм загрожує до 15 років за ґратами.

Служба безпеки України повідомила про підозру сімом бойовикам з "ЛДНР", які воювали проти України. Окупанти потрапили в полон українських захисників у травні цього року на Авдіївському напрямку, повідомляє пресслужба СБУ, інформує ZN.ua.

Сім бойовиків

Під час слідства встановили, що всі в різний час приєднались до лав окупаційних підрозділів Південного військового округу ЗС РФ. Бойовики брали участь у штурмі українських населених пунктів в Донецькій та Луганській областях.

Один з підозрюваних з 2015 року входив до терористичного угруповання "Шум" так званого «козачого союзу області війська донського». Після початку повномасштабного російського вторгнення він добровільно пішов до одного із новостворених загонів міноборони РФ "Шторм".

Ще двоє учасників цього окупаційного підрозділу, є жителями Донеччини. У 2014-2015 роках вони брали участь в обстрілах позицій сил АТО на сході України. Інші двоє зрадників з терористичної групи "Оплота" воювали проти ЗСУ в районах Авдіївки та Мар’їнки на Донеччині, а також поблизу Миколаївки в Луганській області.

Серед затриманих опинилися також стрілок та механік-водій гаубиці 11-го окремого мотострілкового полку ЗС РФ (відомого як угруповання «Восток»). Окупанти атакували позиції Сил оборони під Авдіївкою з використанням артилерії.

СБУ всім повідомила про підозру за ч. 1. ст. 258-3 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за участь у терористичній організації. Дії одного із бойовиків з «Востока» додатково кваліфіковані за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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