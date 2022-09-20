США ніколи не визнають результати псевдореферендумів в окупованих областях України — Білий дім

США не визнаватимуть результати псевдореферендумів в окупованих Росією областях України. Про це на брифінгу заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Він підкреслив, що у разі, якщо Москва вдасться до такого кроку — Штати змусять її «заплатити ціну».

«США ніколи не визнають претензії РФ на території, які вона спробує анексувати. І ми ніколи не визнаємо ці території чимось іншим, ніж територією України», — наголосив Салліван.

Він нагадав, що в Білому домі попереджали, що Росія готується провести псевдореферендуми на територіях України, які вона контролює і навіть які зараз не контролює, що прямо порушує суверенітет України.

За словами радника, такі референдуми є зневагою до принципів суверенітету й територіальної цілісності, які закладають фундамент міжнародного порядку і лежать в основі Статуту ООН .

Він додав, що розвідка має інформацію про те, що «волевиявлення», буде сфальсифіковане.

Російські ЗМІ вже поширюють інформацію про «соцопитування», в яких рівень підтримки «входження регіонів до складу Росії» складає від 80% до 94% — це дає підстави вважати, що саме такий план по голосах і отримали від Кремля місцеві гауляйтери.