Окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ у двох областях: актуальні карти боїв та аналіз ISW

Російські окупанти почали зміцнювати бойові позиції на півдні України, зокрема, у Запорізькій та Херсонській областях – ймовірно, вони очікують на контрнаступ ЗСУ, інформує Апостроф.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

"Російські війська продовжують зміцнювати свої позиції у Запорізькій та Херсонській областях у рамках підготовки до контрнаступу українських військ", - йдеться у повідомленні.

За словами голови Запорізької ОВ Олександра Старуха, ворог риє окопи на території Запорізької атомної електростанції (АЕС) і ховає військову техніку у житлових кварталах. У той же час, голова міськадміністрації Енергодар Дмитро Орлов додав, що російські війська продовжують використовувати оборонні позиції навколо Запорізької АЕС для обстрілу населених пунктів у Дніпропетровській області.

У Головному управлінні військової розвідки (ГУР) України зазначили, що російські сили також частково відновили роботу бетонного заводу в Мелітополі для зміцнення оборонних рубежів та вогневих позицій та відновлення аеродрому в місті. У ГУР уточнили, що спроби Росії відновити аеродром вимагатимуть щонайменше 21-28 днів і навряд чи зроблять його повністю працездатним.

Крім того, українські джерела опублікували кадри, на яких російські війська нібито перекидають танки та бронетранспортери через населені пункти на південь та північ від Мелітополя, ймовірно, у напрямку Херсонської області.

Зазначається, що ворог намагається відремонтувати Антонівський міст, по якому ударили ЗСУ, щоб перевозити важку військову техніку, проте навряд чи це можливо.

На кадрах із геолокацією також видно, як російські війська будують понтонний міст через річку Інгулець біля Дарівки, приблизно за 17 км на північний схід від Херсона.


Марія Швець, Апостроф





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