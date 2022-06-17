В РоSSии заметили подбитый ВСУ боевой корабль "Великий Устюг": в сети появились фото

РоSSийский ракетный корабль "Великий Устюг", поврежденный ВСУ, был замечен при буксировке Волгой.

Его фотографии сейчас распространяются в роSSийских социальных сетях, информирует Апостроф .

В начале весны "Великий Устюг" обстреливал украинские города ракетами «Калибр», но в марте был поражен реактивными системами залпового огня Военно-Морских сил Украины. Корпус и надстройки корабля имеют большое количество пробоин. Кроме того, на корабле отсутствует основная РЛС, снятая для удобства транспортировки речными водными путями.

Из Черного моря его проволокли через Азовское, Дон, Волго-Донской канал в Волгу. Ранее он обратным маршрутом приплыл из Каспийского моря в Черное.