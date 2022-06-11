Венгрия расписалась за всю Европу: ограничений на роSSийский газ в седьмом пакете санкций не будет

При этом Сийярто заявил о своем разочаровании тем, что Венгрия изображается как страна, которая не желает наказывать за войну РоSSии в Украине, информирует ZN.ua.

Венгрия расписалась за всю Европу: ограничений на роSSийский газ в седьмом пакете санкций не будет
© Фото из открытых источников

Венгрия заявляет, что Европа не сможет запретить роSSийский газ в ближайшее время. Об этом со ссылкой на слова министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто сообщает CNBC.

"Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто исключил перспективу запрета роSSийского газа в следующем пакете санкций Европейского Союза. Его комментарии прозвучали после того, как президент Владимир Путин заявил, что считает, что Запад не сможет отучить себя от роSSийской нефти и газа в течение нескольких лет" - говорится в сообщении.

"Если вы не можете импортировать газ из РоSSии, то страна останавливается, экономика останавливается, мы не можем отапливать дома, мы не можем управлять экономикой. Вопрос в том, кто может предложить решение?" – отметил Сийярто.

При этом Сийярто заявил о своем разочаровании тем, что Венгрия изображается как страна, которая не желает наказывать за войну РоSSии в Украине. И отметил тот факт, что РоSSия сейчас поставляет 65% венгерской нефти и 85% поставок газа.

"Когда мы вводим санкции, то мы должны убедиться, что эти санкции вредят больше тем, против кого мы вводим санкции, чем нам самим. Мы должны иметь очень четкую позицию по отношению к войне, которую мы имеем, мы осуждаем РоSSию за эту военную агрессию. Мы стоим вместе с Украиной. Но мы также должны учитывать реальность", - сказал министр.

Он добавил, что отсутствие альтернативной инфраструктуры означает, что страна не может быстро снизить свою зависимость от роSSийских источников энергии.

CNBC напоминает, что вскоре после того, как ЕС согласился на свой шестой пакет санкций в прошлом месяце, премьер-министр Эстонии Кайя Каллас призвала блок пойти еще дальше и обсудить перспективу роSSийского газового эмбарго в седьмом раунде мер.

В то же время, канцлер Австрии Карл Нехаммер резко отверг эту идею, заявив, что она не будет темой для обсуждения.

Когда венгерского Сийярто спросили о перспективе того, что ЕС нацелится на экспорт роSSийского газа в следующем раунде санкций, он ответил: "Нет, это невозможно".

"Если вы не можете импортировать газ из РоSSии, то страна останавливается, экономика останавливается, мы не можем отапливать дома, мы не можем управлять экономикой. Наш вопрос в том, кто может предложить решение?", - добавил он.

По материалам: CNBC /

Лия Ильченко, ZN.ua





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