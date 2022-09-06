«Така поїздка відбудеться» — Пєсков про можливий візит Путіна на Донбас

Президент Росії Владімір Путін обов'язково відвідає з візитом Донбас, коли настане час, заявив прес-секретар російського голови Дмітрій Пєсков.

«Щодо поїздки президента, я не сумніваюся, що коли час прийде, така поїздка відбудеться», - відповів він на запитання «Известий».

Спікер Кремля додав, що Росія вже розпочала «великі роботи» для відновлення регіону, і зазначив, що не побачив у російському суспільстві жодної поляризації через проведення так званої «спеціальної військової операції» в Україні, а лише «консолідацію».