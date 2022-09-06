«Така поїздка відбудеться» — Пєсков про можливий візит Путіна на Донбас

У Кремлі стверджують, що активно відбудовують зруйновані ними міста та села, інформує ZN.ua.

«Така поїздка відбудеться» — Пєсков про можливий візит Путіна на Донбас
© Офіційний сайт Кремля

Президент Росії Владімір Путін обов'язково відвідає з візитом Донбас, коли настане час, заявив прес-секретар російського голови Дмітрій Пєсков.

«Щодо поїздки президента, я не сумніваюся, що коли час прийде, така поїздка відбудеться», - відповів він на запитання «Известий».

Спікер Кремля додав, що Росія вже розпочала «великі роботи» для відновлення регіону, і зазначив, що не побачив у російському суспільстві жодної поляризації через проведення так званої «спеціальної військової операції» в Україні, а лише «консолідацію».


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
ЗСУ не дали ворогу організовано піти з Високопілля: у полон потрапили десятки окупантів, фотоЗСУ не дали ворогу організовано піти з Високопілля: у полон потрапили десятки окупантів, фото
Звільнення чоловіків із військової служби: частинe військовозобов'язаних звільнять від загальної мобілізаціїЗвільнення чоловіків із військової служби: частинe військовозобов'язаних звільнять від загальної мобілізації
Мішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станціїМішель назвав умову ядерної безпеки на ЗАЕС, і це не демілітаризація станції
Кулеба обговорив з главою МЗС Німеччини нові санкції проти РФ та постачання зброї в УкраїнуКулеба обговорив з главою МЗС Німеччини нові санкції проти РФ та постачання зброї в Україну
"Кадировці" знайшли спосіб помститися росіянам за минуле: що відбувається під Херсоном"Кадировці" знайшли спосіб помститися росіянам за минуле: що відбувається під Херсоном
Блок рекламы


Похожие новости
Дипломати розпочали підготовку візиту Ліз Трасс до України — ПристайкоДипломати розпочали підготовку візиту Ліз Трасс до України — Пристайко
Голова Європарламенту підтримує ініціативу України щодо трибуналу для ПутінаГолова Європарламенту підтримує ініціативу України щодо трибуналу для Путіна
"Боря божа кульбабка порівняно з Ліз": що говорила про путіна і Україну нова прем'єрка Британії"Боря божа кульбабка порівняно з Ліз": що говорила про путіна і Україну нова прем'єрка Британії
Деякі населені пункти на Донбасі та півдні переходять під контроль ЗСУ – МалярДеякі населені пункти на Донбасі та півдні переходять під контроль ЗСУ – Маляр
У заявах Пєскова все більше натяків на "жести доброї волі": експерт пояснив, яких територій вони можуть стосуватисяУ заявах Пєскова все більше натяків на "жести доброї волі": експерт пояснив, яких територій вони можуть стосуватися
Росія віддає перевагу наступу на Донбасі над обороною на півдні — британська розвідкаРосія віддає перевагу наступу на Донбасі над обороною на півдні — британська розвідка
Україна ще не отримала інженерно-ядерний звіт за результатами візиту МАГАТЕ на ЗАЕСУкраїна ще не отримала інженерно-ядерний звіт за результатами візиту МАГАТЕ на ЗАЕС
В Кремлі заявили, що формат участі Путіна у саміті G20 залежить від факторів безпекиВ Кремлі заявили, що формат участі Путіна у саміті G20 залежить від факторів безпеки
ЗСУ стримують ворога на Донбасі і кошмарять під Херсоном: зведення Генштабу на ранок 4 вересняЗСУ стримують ворога на Донбасі і кошмарять під Херсоном: зведення Генштабу на ранок 4 вересня
«Не плекаємо надій»: Білий дім про бажання Путіна завершити війну«Не плекаємо надій»: Білий дім про бажання Путіна завершити війну
Последние новости
Подгружаем последние новости