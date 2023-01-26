Наступна зустріч формату «Рамштайн відбудеться у Брюсселі

Її запланували на середину лютого

Наступна зустріч формату «Рамштайн відбудеться у Брюсселі
© NATO/Flickr

Міністри оборони країн НАТО проведуть зустріч у штаб-квартирі у Брюсселі 14-15 лютого під головуванням Генерального секретаря Єнса Столтенберга, в рамках якої відбудеться окреме засідання контактної групи з питань України, повідомили в пресслужбі Альянсу.

Зокрема 14 лютого у штаб-квартирі НАТО відбудеться окреме засідання Контактної групи з питань оборони України, яке приймають США, більше відома як зустріч у форматі «Рамштайн» за назвою місця попередніх проведених зустрічей на американській військовій базі у німецькому місті Рамштайн.


Ірина Знась, ZN.ua





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