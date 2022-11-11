Наступного тижня відбудеться сьомий «Рамштайн» – Пентагон

Наступного тижня глава Пентагону Ллойд Дж. Остін проведе чергову зустріч міністрів оборони країн Контактної групи з питань оборони України, більш відомої як «Рамштайн», у форматі відеоконференції. Про це в четвер під час брифінгу повідомила заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх, передає « Укрінформ у».

«Наступного тижня міністр проведе сьоме засідання Контактної групи з питань оборони України. Ця зустріч проводитиметься віртуально тут, у Пентагоні», – повідомила вона.

Це вже буде сьома зустріч міністрів оборони близько 50 країн-союзників України у цьому форматі. Як підкреслила представниця Пентагону, вони зберуться в режимі відеоконференції, щоб «обговорити зусилля, спрямовані на забезпечення України засобами для захисту її суверенітету від подальшої російської агресії».