Наступного тижня відбудеться сьомий «Рамштайн» – Пентагон

Цього разу засідання Контактної групи з питань оборони України відбудеться в режимі онлайн, інформує ZN.ua.

Наступного тижня відбудеться сьомий «Рамштайн» – Пентагон
© U.S. Secretary of Defense/flickr

Наступного тижня глава Пентагону Ллойд Дж. Остін проведе чергову зустріч міністрів оборони країн Контактної групи з питань оборони України, більш відомої як «Рамштайн», у форматі відеоконференції. Про це в четвер під час брифінгу повідомила заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх, передає «Укрінформу».

«Наступного тижня міністр проведе сьоме засідання Контактної групи з питань оборони України. Ця зустріч проводитиметься віртуально тут, у Пентагоні», – повідомила вона.

Це вже буде сьома зустріч міністрів оборони близько 50 країн-союзників України у цьому форматі. Як підкреслила представниця Пентагону, вони зберуться в режимі відеоконференції, щоб «обговорити зусилля, спрямовані на забезпечення України засобами для захисту її суверенітету від подальшої російської агресії».


Юлія Лавришин, ZN.ua





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