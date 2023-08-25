У Пентагоні вважають, що Прігожин мертвий
Втім, у Вашингтона немає даних, які свідчать про те, що по бізнес-джету відпрацювала російська ППО.
Речник Міноборони США бригадний генерал Пет Райдер заявив, що, найімовірніше, очільника ПВК"Вагнера" Євгєнія Прігожина вбили. Втім, версію про те, що його бізнес-джет збила російська система ППО, він
За словами генерала, така початкова оцінка заснована на безлічі факторів. Та зараз Вашингтон продовжує вивчати ситуацію.
"На цей час у нас немає жодної інформації, яка б могла вказати на повідомлення в пресі про те, що літак збив якийсь тип ракети класу "земля-повітря", і ми вважаємо цю інформацію неточною", — сказав Райдер.
Нагадаємо, ввечері 23 серпня у Тверській області РФ розбився приватний бізнес-джет Embraer Legacy 600, який належав очільнику вагнерівців Євгєнію Прігожину. Під час аварії на борту були сам "кухар Путіна", співзасновник та один з керівників ПВК Дмітрій Уткін та ще восьмеро людей разом з екіпажем.Усі вони загинули.