У Пентагоні вважають, що Прігожин мертвий

Втім, у Вашингтона немає даних, які свідчать про те, що по бізнес-джету відпрацювала російська ППО.

Речник Міноборони США бригадний генерал Пет Райдер заявив, що, найімовірніше, очільника ПВК"Вагнера" Євгєнія Прігожина вбили. Втім, версію про те, що його бізнес-джет збила російська система ППО, він під час останнього брифінгу назвав неточною. Принаймні Штати такої інформації не мають, інформує ZN.ua .

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За словами генерала, така початкова оцінка заснована на безлічі факторів. Та зараз Вашингтон продовжує вивчати ситуацію.

"На цей час у нас немає жодної інформації, яка б могла вказати на повідомлення в пресі про те, що літак збив якийсь тип ракети класу "земля-повітря", і ми вважаємо цю інформацію неточною", — сказав Райдер.