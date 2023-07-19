FT: Прігожин допустив повернення «Вагнера» на війну проти України

Він підтвердив, що російські найманці будуть в Білорусі «якийсь час», перш ніж поїхати в країни Африки.

Група «Вагнер» переїхала до Білорусі «на деякий час» перед тим, як відправитися воювати в Африку. Про це заявив її засновник Євгеній Прігожин, додавши, що пізніше група може знову повернутися на російську війну проти України, інформує ZN.ua .

© Пресслужба Євгєнія Прігожина / Telegram

Про це пише Financial Times з посиланням на темне і зняте десь в полі відео, яке опублікував Telegram-канал, пов’язаний з «Вагнером». На ньому польовий командир вітає групу чоловіків у Білорусі, вказуючи на те, що вони покинули Росію після невдалого заколоту минулого місяця.

«Те, що відбувається на фронті - це ганьба, в якій ми не повинні брати участь. Треба дочекатися моменту, коли ми зможемо показати, чого ми варті в повній мірі. Тому було прийнято рішення, що ми деякий час будемо тут, у Білорусі», - сказав Прігожин.

Видання нагадує, що ватажок «Вагнера» погодився на переїзд після того, як Аляксандр Лукашенка допоміг укласти угоду для припинення повстання найманців проти армії, яку Прігожин звинуватив у поганому управлінні військовими діями проти України.

Financial Times також пише, що ватажок «Вагнера», схоже, провів кілька тижнів у Росії і навіть зустрівся з Путіним за круглим столом у Кремлі. Там, за словами Путіна, найманці відкинули пропозицію продовжувати воювати під керівництвом фактичного командувача в Україні Андрєя Трошева і без втручання Прігожина. Нагороджений орденами найманець «Вагнера» з позивним «Зомбі» пізніше розповів одному з російських провоєнних ЗМІ, що Прігожин і його вищі підлеглі зберегли вірність своїх бійців.

Нова база «Вагнера» розташована поблизу міста Осиповичі, де Білорусь побудувала наметове містечко. Водночас анонімні члени ПВК повідомили, що база найманців в Молькіно на півдні Росії тепер закрита.

У новому відео Прігожин сказав, що «Вагнер» зробить білоруську армію «другою армією в світі і буде захищати її, якщо доведеться», а потім «збереться з силами і відправиться в Африку», де група роками воювала в проксі-конфліктах в якості найманців.

«Ми можемо повернутися воювати в Україні, коли будемо впевнені, що нас не змусять зганьбити себе і свій досвід», - додав Прігожин.