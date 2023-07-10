У Верховному суді питання переформатування Великої палати вважають дискусійними

За словами його голови Станіслава Кравченка на можливі законодавчі ініціативи влади Верховний суд реагуватиме так, як вирішить Пленум Верховного суду.

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У поданому пакеті законопроєктів на виконання рішень РНБО після арешту ексголови ВС Князєва немає чітких норм, що стосуються реформування Великої палати. Однак серед депутатів триває обговорення цього питання. Водночас голова ВРП Усик в інтерв'ю ZN.UA заявляв, що судову практику краще віддати Пленуму Верховного суду, а чисельність Великої палати скоротити до 13 суддів. Свою позицію з цього приводу на брифінгу керівників Верховного Суду, на якому були присутні також глави всіх чотирьох касаційних судів ВС, позначив глава ВС Станіслав Кравченко, інформує ZN.ua .

"Будемо реагувати так, як вирішить Пленум, — заявив Кравченко. — Що стосується моєї особистої думки, то Велика палата зараз, перш за все, друга інстанція касаційного адміністративного суду, і це важлива частина роботи із захисту прав громадян. А підходи формування Великої палати, її кількісний склад, все це дискусійні питання".

Водночас секретарка Великої палати ВС, голова Касаційного господарського суду у складі ВС Лариса Рогач акцентувала увагу на такому: "За останні п'ять років Велика палата зробила дуже багато. У тому числі в питаннях, що стосуються розбіжностей правозастосування між судами різних інстанцій. Тобто коли ми говоримо про наявність і кількість відступів, нам потрібно пам'ятати, що ця різна практика вже склалася, хай як би не вчинила ВП".

Ба більше, війна, на думку Рогач, висвітила всю наявну проблематику в роботі Великої палати ВС. "По-перше, це проблематика можливості відкликання або заміни суддів Великої палати, — каже Рогач. — І друга проблема — передача справ до Великої палати. Справи мають завершуватися здебільшого в касаційному суді. Не можна сприймати Велику палату, як якийсь наглядовий орган. Вона має діяти там, де потрібен огляд різних юрисдикцій. Але, з тих законопроєктів, які ми вже побачили, ми припускаємо, що законодавець саме в цьому напрямку бачить вирішення проблем Великої палати".