У НАТО політика відкритих дверей, а у РФ — відкритих вікон: Блінкен порадив Прігожину дбати про власну безпеку

Держсекретар нагадав про низку загадкових смертей в Росії.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що засновник Вагнера Євгєній Прігожин має хвилюватися за свою безпеку, маючи на увазі низку загадкових смертей противників Кремля, пише CNN, інформує ZN.ua.

У НАТО політика відкритих дверей, а у РФ — відкритих вікон: Блінкен порадив Прігожину дбати про власну безпеку
© Deutsche Welle

«Якби я був Прігожиним, я б переймався. НАТО проводить політику відкритих дверей; а у Росії політика відкритих вікон. І він має бути дуже зосереджений на цьому», – сказав Блінкен на безпековому форумі в Аспені в Колорадо.

Блінкен додав, що важко напевно сказати, наскільки влада президента Росії Владіміра Путіна ослаблена невдалим повстанням Прігожина минулого місяця, однак він повторив, що у владі Путіна є тріщини.

Блінкен також прокоментував український контрнаступ. Він поясив, що наразі зарано робити висновки, додавши, що «у України є те, що потрібно, для успіху».


Микита Ткаченко, ZN.ua





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