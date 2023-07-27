Директор ЦРУ назвав причину, чому Прігожин скасував похід «Вагнера» на Москву - Business Insider

Бернс також пояснив, як довго ватажок російських найманців планував свій заколот.

Євгеній Прігожин скасував свій збройний заколот найманців «Вагнера» минулого місяця, тому що його бійці не підтримали такий план, інформує ZN.ua.

Директор ЦРУ назвав причину, чому Прігожин скасував похід «Вагнера» на Москву - Business Insider
© Getty Images

Про це, як пише Business Insider, сказав директор ЦРУ Вільям Барнс під час Аспенської конференції з безпеки, пояснюючи, чому ватажок російських найманців і колишній близький соратник Владіміра Путіна «задихнувся і повернув назад».

«Деякі з його людей почали боятися. Це було не те, на що вони підписувалися», - пояснив директор американського розвідуправління.

Видання нагадує, що 23 червня колишній «кухар Путіна» виступив з тирадою проти російського військового керівництва і повів загони «Вагнера» в бік Москви. На своєму шляху найманці збили кілька російських військових літаків, а потім різко розвернулися. Тому багато хто дивувався, в чому взагалі був сенс такого бунту.

Виступаючи на Аспенській конференції, Бернс сказав, що Пригожин «вигадував все на ходу». Він також зазначив, що в заколоті брало участь лише 5 тисяч найманців. І цього було не достатньо для того, щоб атакувати Москву. Також під час конференції директор ЦРУ порадив Прігожину завести собі особистого дегустатора. Тому що Владімір Путін керується помстою.

Також в Аспені директор MI6 Річард Мур сказав, що уряд Путіна був охоплений «продажністю, внутрішніми чварами та бездушною некомпетентністю», і що наслідки заколоту Прігожина були «принизливими» для Путіна.


Лесь Димань, ZN.ua





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