"Израильские друзья Украины» пикетировали роSSийский торжественный прием в Иерусалиме

Активисты движения «Израильские друзья Украины» провели пикет здания Сергиево подворья в Иерусалиме, где посольство рф устроило торжественный прием по случаю дня россии. Об этом активисты сообщили в соцсетях.

Акция состоялась во вторник вечером. Около 50-и человек обрались с плакатами и Государственными флагами Украины и скандировали «Позор!» и «Слава Украине!».

«Участники митинга стараются идентифицировать прибывающих, чтобы выяснить, кто из израильских гостей не погнушался принять приглашение посольства страны, творящей военные преступления в Украине», - отмечают активисты.

Как сообщалось, ранее проукраинские активисты сорвали открытие памятной таблички на здании Сергиевского подворья.