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2022-06-15
"Израильские друзья Украины» пикетировали роSSийский торжественный прием в Иерусалиме
© REUTERS/Cathal McNaughton
Активисты движения «Израильские друзья Украины» провели пикет здания Сергиево подворья в Иерусалиме, где посольство рф устроило торжественный прием по случаю дня россии. Об этом активисты сообщили
Акция состоялась во вторник вечером. Около 50-и человек обрались с плакатами и Государственными флагами Украины и скандировали «Позор!» и «Слава Украине!».
«Участники митинга стараются идентифицировать прибывающих, чтобы выяснить, кто из израильских гостей не погнушался принять приглашение посольства страны, творящей военные преступления в Украине», - отмечают активисты.
Как сообщалось, ранее проукраинские активисты сорвали открытие памятной таблички на здании Сергиевского подворья.
Ирина Знась, ZN.ua