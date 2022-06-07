"Нам будет тяжело": Зеленский раскрыл единственный приемлемый для Украины вариант прекращения войны

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский рассказал о том, какой должна быть победа Украины в этой войне.

В интервью изданию Financial Times президент Украины заявил, что сейчас у ВСУ есть серьезная проблема, из-за которой они не могут идти в наступление: нехватка вооружения.

По словам Зеленского, это не дает украинским защитникам добиться значительного превосходства на поле боя, а значит и победить в войне.

«Конечно, победа должна быть достигнута на поле боя… Для продвижения подразделений нужно больше, чем 10-кратное преимущество над силами врага. У нас безусловно более сильная мотивация, чем у россиян, но мы уступаем в технике, поэтому нет возможности для продвижения. И пока у нас ее не будет, нам будет очень тяжело, мы будем нести больше потерь и страданий. Моим приоритетом являются люди», - подчеркнул Зеленский.

Владимир Зеленский

Он заявил, что Украина должна одержать победу в войне именно на поле боя.

«Оттеснение роSSийских войск на позиции, занятые до вторжения, будет серьезной временной победой для Украины, но полный суверенитет над ее территорией остается конечной целью», - отметил президент.

Владимир Зеленский

В то же время он добавил, что не отказывается от идеи переговоров с президентом рф владимиром путиным.


Дарья Волкова, politeka.net





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