Талибы стали друзьями россии: эксперт раскрыл цели этого "союза"

Россине всегда пытались построить альтернативную площадку для террористических организаций.

Об этом заявил эксперт Александр Кореньков.

"Есть две цели. Одна цель - это военная. Талибы контролируют Афганистан и фактически они тем самым блокируют возможность распространения хаоса, центром которого была всегда эта страна, на соседние страны - Узбекистан, Туркменистан , Таджикистан . Поэтому россия в этом заинтересована, потому что считает эти страны южными рубежами и отвечает за безопасность в этих странах.

Очень длительное время руководители Узбекистана, Таджикистана надеялись всегда на россию как гарантию безопасности. В случае если талибы или другие джихадисты попытаются распространиться на их территории, то россия всегда придет и обеспечит порядок.

Сейчас эта уверенность у них исчезает и там появляются новые игроки, но для россии фактор безопасности остается актуальным.

Вторая цель - политическая, потому что россия всегда считала себя альтернативной площадкой для всякого рода радикалов в мире. Например, она помогала таким террористическим организациям как: ХАМАС, Хезбала и Талибан. И они всегда пытались построить альтернативную площадку для такого рода организаций. В том числе и талибам, представленным на международном уровне из-за всяких конференций в Москве.

Парадоксальная ситуация заключается в том, что этот подход работал только тогда, когда в Афганистане были американцы. Как они ушли оттуда, то актульность этой площадки параллельно исчезла. Но россия пытается сохранить это реноме, что она позволяет таким альтернативным движениям и организациям", - говорит Александр Кореньков.

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