Талибы стали друзьями россии: эксперт раскрыл цели этого "союза"

Талибы стали друзьями россии: эксперт раскрыл цели этого "союза"

Россине всегда пытались построить альтернативную площадку для террористических организаций.

Об этом заявил эксперт Александр Кореньков.

"Есть две цели. Одна цель - это военная. Талибы контролируют Афганистан и фактически они тем самым блокируют возможность распространения хаоса, центром которого была всегда эта страна, на соседние страны - Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан. Поэтому россия в этом заинтересована, потому что считает эти страны южными рубежами и отвечает за безопасность в этих странах.

Очень длительное время руководители Узбекистана, Таджикистана надеялись всегда на россию как гарантию безопасности. В случае если талибы или другие джихадисты попытаются распространиться на их территории, то россия всегда придет и обеспечит порядок.

Сейчас эта уверенность у них исчезает и там появляются новые игроки, но для россии фактор безопасности остается актуальным.

Вторая цель - политическая, потому что россия всегда считала себя альтернативной площадкой для всякого рода радикалов в мире. Например, она помогала таким террористическим организациям как: ХАМАС, Хезбала и Талибан. И они всегда пытались построить альтернативную площадку для такого рода организаций. В том числе и талибам, представленным на международном уровне из-за всяких конференций в Москве.

Парадоксальная ситуация заключается в том, что этот подход работал только тогда, когда в Афганистане были американцы. Как они ушли оттуда, то актульность этой площадки параллельно исчезла. Но россия пытается сохранить это реноме, что она позволяет таким альтернативным движениям и организациям", - говорит Александр Кореньков.

Дательніше в видео.


Алексей Ионов, politeka.net





Интересные новости
"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки
Оккупанты нанесли ракетный удар по Новограду-Волынскому, есть разрушения — глава ОВАОккупанты нанесли ракетный удар по Новограду-Волынскому, есть разрушения — глава ОВА
Интерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июняИнтерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июня
В Лисичанске по указу Зеленского создадут военную администрациюВ Лисичанске по указу Зеленского создадут военную администрацию
Украина вернула тела еще 64 погибших защитников "Азовстали"Украина вернула тела еще 64 погибших защитников "Азовстали"
Блок рекламы


Похожие новости
Торговали бронежилетами из "гуманитарки": в СБУ раскрыли, кем оказался организатор схемыТорговали бронежилетами из "гуманитарки": в СБУ раскрыли, кем оказался организатор схемы
"Мы нормальные": Зеленский сделал заявление о потенциальных ударах по территории россии"Мы нормальные": Зеленский сделал заявление о потенциальных ударах по территории россии
"До сих пор не хотел этого": Путин может решиться объявить мобилизацию, названы сроки"До сих пор не хотел этого": Путин может решиться объявить мобилизацию, названы сроки
У ВСУ есть нехватка вышколенной, боеспособной пехоты — экспертУ ВСУ есть нехватка вышколенной, боеспособной пехоты — эксперт
Украина вернула тела еще 64 погибших защитников "Азовстали"Украина вернула тела еще 64 погибших защитников "Азовстали"
В 50 км от Украины: на военной базе в россии прогремел взрыв, над местом ЧП кружат вертолетыВ 50 км от Украины: на военной базе в россии прогремел взрыв, над местом ЧП кружат вертолеты
Армия РоSSии теряет потенциал: эксперт анонсировал перелом в войнеАрмия РоSSии теряет потенциал: эксперт анонсировал перелом в войне
"Желаю поражения": в Латвии министр оригинально поздравил оккупантов с днем россии"Желаю поражения": в Латвии министр оригинально поздравил оккупантов с днем россии
Кремль корректирует свои военные цели в Украине: карта боевых действийКремль корректирует свои военные цели в Украине: карта боевых действий
"Эвакуации подлежала бы вся страна": Подоляк раскрыл, как Украина готовилась к вторжению"Эвакуации подлежала бы вся страна": Подоляк раскрыл, как Украина готовилась к вторжению
Последние новости
Подгружаем последние новости